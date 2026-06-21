اقتحام مخيم الفوار وإصابات بهجوم للمستوطنين شمال الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، فيما أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم أب ونجله، خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة صوريف شمال غربي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار ونفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، تخللها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على أحد الشبان خلال الاقتحام، وقاموا بتقييده وإجلاسه على الأرض، فيما شملت عمليات التفتيش عدداً من المنازل، بينها منزل مدير عام نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، حيث عبث الجنود بمحتوياتها واحتجزوا أصحابها لساعات.

ويأتي اقتحام مخيم الفوار ضمن سلسلة الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين خلال هجوم شنه مستوطنون على بلدة صوريف شمال غربي الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن إصابة أب ونجله بالرصاص الحي، فيما تعرض شاب آخر للضرب بالهراوات، ما أدى إلى إصابته برضوض وكسور في الفك.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لأب ونجله، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً قرب مدرسة بلال بن رباح في البلدة، ما أعاق حركة المواطنين وتنقلهم، وفق مصادر محلية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون خلال شهر مايو/أيار الماضي 1659 اعتداءً في الضفة الغربية، منها 1108 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال و551 اعتداءً نفذها المستوطنون.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، عن استشهاد 1169 فلسطينياً، وإصابة 12,666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف مواطن وتهجير أكثر من 33 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية رسمية.