7 شهداء بينهم فلسطينيان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد سبعة أشخاص، بينهم فلسطينيان، جراء سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، بأن خمسـة أشخاص، بينهم طفل وامرأة، استشهدوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي.

وفي قضاء صور جنوبي لبنان، استشهد فلسطينيان جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المستهدفة.