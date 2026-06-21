مصادر عبرية: مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 20 منذ الخميس جنوبي لبنان

أفادت مصادر عبرية، يوم الأحد، بمقتل 6 جنود إسرائيليين، بينهم ضابط برتبة رفيعة، وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء سلسلة هجمات وكمائن نوعية نفذها حزب الله في جنوبي لبنان منذ يوم الخميس الماضي.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن 6 جنود قتلوا وأصيب 20 ويزيد، في هجمات حزب الله خلال 3 أيام.

وفي السياق، أعلنت مصادر عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، العثور على أشلاء وقطع من جلد جندي قُتل قبل أيام في تفجير دبابة خلال معارك جنوبي لبنان.

وتأتي هذه الحصيلة بعد تصعيد ميداني عنيف خلال الـ 48 ساعة الماضية، قتل فيها عدد من جنود وضباط الاحتلال.