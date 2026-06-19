اعتداءات استيطانية متزامنة في الضفة والقدس.. هجمات على المواطنين وممتلكاتهم وإقامة بؤر جديدة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سلسلة اعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين، استهدفت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، في إطار تصعيد متواصل يهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.

ففي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون مساكن تعود لعائلة المصري في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، كما أطلقوا مواشيهم في محيط منازل الفلسطينيين، في خطوة تهدد مصادر رزق السكان وتفاقم معاناتهم اليومية.

وفي محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون بلدة عورتا جنوب شرق المدينة، فيما تركزت الاعتداءات الأوسع في محافظة رام الله والبيرة، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة "القعمة" على أطراف قرية برقا شرقي رام الله، كما نصبوا خيمة تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية أخرى قرب بلدة دير أبو مشعل.

كما هاجمت مجموعات من المستوطنين مزارعين فلسطينيين في محيط قريتي جمّالا وبيتلّلو غرب رام الله، واعتدت على عائلة فلسطينية في بلدة الطيبة شرق المحافظة، بعد قطع خطوط المياه والكهرباء عن منزلها.

وشملت الاعتداءات أيضاً مصادرة مركبة تعود لشاب من بلدة برقا، وإغلاق البوابة الحديدية على مدخل بلدة دير دبوان، إضافة إلى إحراق مركبة فلسطينية قرب جسر دير دبوان.

وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام في سهل عناتا شرق المدينة، فيما اقتحم آخرون المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط حماية من قوات الاحتلال.

وامتدت الاعتداءات إلى القطاع الصحي، حيث تعرضت مركبات إسعاف لهجوم من قبل مستوطنين خلال اعتدائهم على أطراف قرية بيتين شمال شرق رام الله.

وفي أعقاب هذه الاعتداءات، تصاعدت الدعوات الفلسطينية إلى تعزيز صمود المواطنين وتكثيف الفعاليات الشعبية والميدانية لمواجهة اعتداءات المستوطنين وسياسات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.