المقاومة الإسلامية: استهداف قوة إسرائيلية ثانية حاولت إخلاء قتلى وجرحى جنوب لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهداف قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لإخلاء قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي في محيط مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وقالت المقاومة، في بيان عسكري نقلته "الرسالة نت"، إن العملية جاءت استكمالاً للكمين الذي نُفذ بحق قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، ضمن ما أسمته "عمليات عاشوراء"، ورداً على خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن قوة إسرائيلية ثانية تقدمت نحو المنطقة بهدف سحب القتلى والجرحى، تحت غطاء من الدخان الكثيف وبالتزامن مع إطلاق عشرات القنابل المضيئة، إلا أن مقاتلي المقاومة رصدوا تحركاتها واستهدفوها بصلية صاروخية وقذائف هاون.

وأكدت المقاومة أن الهجوم أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف القوة المستهدفة، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الخسائر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، واستمرار تبادل العمليات العسكرية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.