حملة "من التالي؟" للتحذير من مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

أعلنت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، إطلاق حملة إعلامية بعنوان "من التالي؟"، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، والتحذير من مخاطر الإهمال الطبي المتواصل بحقهم.

وأوضحت الطويل أن الحملة تأتي في أعقاب استشهاد الأسير عماد سرحان، الذي يُعد الشهيد الـ90 في صفوف الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار سياسة الإهمال الطبي والقمع والتنكيل يهدد حياة المزيد من الأسرى المرضى.

وأضافت أن الحملة، التي تستمر على مدار أسبوع، تسعى إلى دق ناقوس الخطر بشأن المصير الذي يواجهه الأسرى داخل السجون، وحشد الدعم والضغط من أجل إنقاذ المرضى منهم، قبل أن يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في ظل الظروف القاسية التي يتعرضون لها.