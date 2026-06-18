وزارة الاقتصاد: ضبط 3.7 طن من اللحوم المجمدة الفاسدة غرب غزة

ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد أكثر من 3.7 طن من اللحوم المجمدة الفاسدة غرب بمحافظة غزة.

وقال مكتب الإقتصاد غرب محافظة غزة ، إنه في إطار الجهود الرقابية المتواصلة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة السلع المعروضة في الأسواق، تمكنت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة من إحباط محاولة ترويج كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وذكر المكتب ، أنه بعد عمليات متابعة وتفتيش دقيقة، تم ضبط ثلاجة تخزين تتبع لأحد التجار تحتوي على لحوم مجمدة كانت مُعدّة ومُجهزة للبيع والتوزيع في الأسواق ، مشيراً إلى أنه تبين للطواقم الفنية والتفتيشية ظهور علامات تلف وفساد ظاهري واضحة على هذه اللحوم، مما يجعلها خطراً مباشراً على صحة المستهلك.

وأضاف، تقدر الكمية المضبوطة بأكثر من **3.7 طن** من اللحوم المجمدة الفاسدة.

وقال ، إنه تم إيقاف عملية البيع فوراً وتحرير (2) محضر ضبط رسمي بحق التاجر المخالف، وإحالة الملف لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة لإتلاف الكمية.

وشددت الوزارة ، على أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي جهة أو تاجر تُسول له نفسه التلاعب بصحة وحياة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة ، مؤكدة أن طواقمها الميدانية تعمل على مدار الساعة، وأن عين الرقابة لن تغفل عن أي تجاوزات تهدد الأمن الغذائي في قطاع غزة.