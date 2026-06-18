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^200 مثال: غزة العزة

3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مركبة قرب مسجد أبو خضرة غربي غزة

الرسالة نت

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر، مساء الخميس، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية قرب مسجد أبو خضرة في حي الرمال غربي مدينة غزة، في استمرار للهجمات التي تطال المناطق المدنية داخل المدينة.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة، رغم الحديث عن مساعٍ دولية لخفض التصعيد، حيث تواصل قواته تنفيذ الغارات الجوية واستهداف الأحياء السكنية والمواطنين، ما يفاقم من أعداد الضحايا ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان، ونقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفى، فيما تتواصل عمليات البحث والتأكد من وجود ضحايا آخرين في محيط الاستهداف.

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