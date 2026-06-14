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حماس: زيارة صوماليلاند للاحتلال وفتح تمثيل في القدس تجاوز للقانون الدولي

الرسالة نت-متابعة

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إنها تدين بأشد العبارات زيارة رئيس ما يُسمّى بإقليم أرض الصومال الانفصالي (صوماليلاند) إلى كيان الاحتلال، ولقائه بقياداته المتورطة بجرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب عربية أخرى، في ظل استمرار سياسات الاحتلال الرامية لتهويد القدس والمسجد الأقصى وفرض وقائع استعمارية في المنطقة.

واعتبرت الحركة أن ما يُخطط له من افتتاح تمثيل دبلوماسي في القدس المحتلة يمثل تجاوزًا خطيرًا للأعراف والقوانين الدولية، وخطوة سياسية مرفوضة تمسّ بالموقف العربي والإسلامي تجاه قضية القدس.

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذا التوجه ومنع أي تطبيع أو علاقات مع الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يُعد انحرافًا خطيرًا عن الموقف الجماعي الداعم للقضية الفلسطينية

 

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https://alresalah.news/p/312564

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القدس حركة حماس صوماليلاند

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