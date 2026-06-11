يوتيوب تتيح أول 10 دقائق من مباريات مونديال 2026 مباشرة للجماهير

أعلنت YouTube⁠ عن خطة موسعة لتغطية منافسات كأس العالم 2026، تتضمن بث أول 10 دقائق من جميع المباريات مباشرة عبر قنوات الناقلين الرسميين على المنصة، إلى جانب إتاحة بعض المباريات كاملة في عدد من الدول وفق حقوق البث.

وقالت المنصة إنها ستتحول إلى “الملعب الرقمي” للبطولة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركائه الإعلاميين وصناع المحتوى، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وأوضحت أن المشجعين في الولايات المتحدة سيتمكنون من متابعة جميع المباريات عبر خدمة YouTube TV من خلال قنوات فوكس وFS1 وتيليموندو ويونيفرسو، كما ستتوفر المباريات عبر خدمة FOX One للمشتركين.

وأكدت يوتيوب أنها ستوفر مكتبة واسعة من الملخصات والأهداف والمقاطع القصيرة، إلى جانب محتوى حصري من خلف الكواليس والمدن المستضيفة، بالتعاون مع عدد من صناع المحتوى العالميين الذين يتجاوز عدد متابعيهم 350 مليون مشترك.

كما أطلقت المنصة أربعة مؤثرات جديدة عبر خدمة Shorts تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى تفاعلي مرتبط بالمونديال، يشمل تشجيع المنتخبات والألعاب والمسابقات المصغرة.

وأشارت إلى أن الجماهير في البرازيل ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات البطولة مجاناً عبر قناة CazéTV على يوتيوب، بينما سيحصل المشاهدون في البرتغال على مباراة يومية عبر قناة LiveModeTV، بما في ذلك جميع مباريات المنتخب البرتغالي.

وأضافت أن القناة الرسمية لفيفا على يوتيوب ستواصل نشر الأرشيف التاريخي للبطولة، بما يشمل المباريات والأهداف واللقطات الكلاسيكية من النسخ السابقة لكأس العالم.