الأسير المقدسي محمد حماد يبعث برسالة من سجنه: "أنا صامد.. اطمئنوا عليّ"

نقل المحامي حسن عبادي رسالة مؤثرة من الأسير المقدسي محمد حسن خليل حماد، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، إلى عائلته، أكد فيها صموده رغم الظروف القاسية التي يعيشها داخل السجون الإسرائيلية.

وطلب الأسير حماد إيصال رسالة مختصرة إلى ذويه قال فيها: "أنا صامد في سجني.. انقلوا هذه الرسالة إلى أهلي"، مطمئناً عائلته على وضعه الصحي.

وأشار في رسالته إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الأسرى، لافتاً إلى تدهور الظروف الصحية داخل السجون نتيجة حرمانهم من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما تحدث عن معاناته اليومية في ظل نقص الطعام، وعمليات القمع المتكررة التي تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى، إلى جانب العزل عن العالم الخارجي وصعوبة التواصل مع العائلات.

يُذكر أن الأسير محمد حماد معتقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما تواصل قوات الاحتلال اعتقال زوجته الصحفية إسلام عمارنة، منذ الثالث من مايو/أيار الماضي، عقب مداهمة منزل والدها في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، رغم أنها أم لطفلة صغيرة.