النفط يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل



تراجعت أسعار النففط اليوم الثلاثاء، لتبدد معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، عقب إعلان إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات استجابة لمناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تحذيرات متبادلة من احتمال استئناف القتال.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.33 دولار، أو ما يعادل 1.4%، لتصل إلى 92.92 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار، أو 1.9%، إلى 89.57 دولاراً للبرميل.

وقال المحلل لدى شركة “بي.في.إم أويل أسوشيتس”، تاماس فارجا، إن الأسواق شهدت مواقف مماثلة سابقاً، في إشارة إلى الآمال المتكررة بإنهاء المواجهات العسكرية التي دخلت شهرها الثالث في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الأسعار تراجعت في ظل غياب عوامل جديدة تدعم السوق، بعد إعلان الجانبين وقف الهجمات المتبادلة. وكانت الضربات الإسرائيلية على إيران وتصاعد العمليات العسكري في لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع قد دفعت أسعار النفط للارتفاع بنحو 5% في تعاملات أمس الاثنين.

وأشار فارجا إلى أن استمرار انخفاض المخزونات النفطية العالمية قد يعيد دعم الأسعار، موضحاً أن البيانات الأسبوعية والشهرية المرتقبة قد تعزز المخاوف بشأن مستويات المخزون، ما يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة ويدفع خام برنت مجدداً إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، أدت القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز إلى استمرار المخاوف بشأن الإمدادات، إذ يُعد المضيق ممراً حيوياً كان يُستخدم قبل اندلاع الحرب لنقل نحو خمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وفي المقابل، حدّ تراجع الطلب الصيني من مكاسب الأسعار، بعدما انخفضت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 29% خلال الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها في ثمانية أعوام.

وأظهرت البيانات أن الواردات الصينية بلغت نحو 9.3 ملايين برميل يومياً في نيسان/أبريل، مقارنة بمتوسط يقارب 11 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في ظل سعي المصافي الصينية للتكيف مع أوضاع السوق.

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الأمريكي، أمس الاثنين، تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان بعد محاولتها التوجه إلى أحد الموانئ الإيرانية، في ما وصفه بأنه انتهاك للعقوبات والحصار المفروضي

وكالات