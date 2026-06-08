قاسم: إيران أبلغتنا سعيها لوقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها غزة

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة تثمن عالياً الرد الإيراني واليمني على ما وصفه بـ"تغوّل الاحتلال" ضد الشعب اللبناني، مؤكداً أن هذا الموقف يمثل نموذجاً حقيقياً للتضامن بين مكونات الأمة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف قاسم لـ"الرسالة نت" أن حماس ترى في هذا الموقف "الشكل الحقيقي للتضامن الذي يجب أن يكون بين مكونات الأمة جميعاً"، داعياً القوى الحية في الأمة إلى اعتبار هذا المستوى من الإسناد والتضامن واجب المرحلة لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأوضح أن الحركة تلقت بشكل متواصل من المسؤولين الإيرانيين واليمنيين أنهم يسعون إلى وقف الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الحرب المستمرة على قطاع غزة، مشيراً إلى أن إيران قدمت دعماً سياسياً وعسكرياً ومادياً للحركة، ولا تزال تعلن بشكل واضح إسنادها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة، ودعمها في ما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وأكد قاسم أن حركة حماس تسعى لأن تشمل حالة التضامن المباشر قطاع غزة، وأن يكون القطاع في قلب المعادلات الإقليمية المتعلقة بإنهاء الحرب ووقف العدوان.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق، شدد قاسم على أن الحركة تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات منطقية تُطرح في القاهرة، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن حماس حريصة على الإسراع في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء معاناة السكان، ووقف العدوان المستمر على القطاع.