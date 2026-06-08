غضب في اسرائيل- وزير الداخلية التركي: سنحرر القدس يوما ما

صرح وزير الداخلية التركي مصطفى تشيبك خلال مؤتمر لحزبه الحاكم، بأن تركيا ستستعيد السيطرة على القدس يوماً ما. وفي اجتماع لحزب العدالة والتنمية في محافظة جوروم، قال تشيبك: "كما شهدنا تحرير دمشق وحلب فسنشهد، بعون الله، تحرير القدس يوماً ما".

وأضاف: "ما زلتُ أؤمن اليوم بأن الله سيُرينا هذه الأيام، سيُرينا إياها حتمًا. لقد آمنتُ بذلك من صميم قلبي، وما زلتُ أؤمن به. وكما كان الحال في الماضي، ستعود هذه الأماكن إلينا من جديد. ستعود، بعون الله، لتكون تحت حكمنا وسلطتنا. لأن لدينا قائدًا عالميًا مثل رجب طيب أردوغان على رأسنا. لدينا قائد على مستوى العالم."

ورد وزير الجيش يسرائيل كاتس على تصريحات الوزير التركي اليوم. وقال: "إلى وزير الداخلية التركي الذي يهدد ويحلم بالحكم في القدس، أقول: القدس ليست القسطنطينية، وإسرائيل ليست الإمبراطورية الصليبية المتداعية، بل هي دولة قوية وعازمة أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد".

وزعم كاتس"لقد كانت القدس عاصمة الشعب اليهودي لثلاثة آلاف عام، وستظل عاصمة إسرائيل إلى الأبد، بينما انهارت الإمبراطورية العثمانية التي تحلمون بها أنتم وأردوغان، ولن تعود أبدًا. من المؤسف أنكم لم تتعلموا شيئًا من إرث أتاتورك، الذي عمل على جعل تركيا دولة حديثة، بل تسعون لإعادة تركيا إلى عصر الظلام والتخلف."