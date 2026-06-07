مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية وسط تصعيد أمني واسع

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار وُصفت بالمتزامنة، استهدفت عدة مواقع داخل مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التقارير، تركزت العملية في محيط مستوطنة كوخاف يائير شمال مدينة قلقيلية، إضافة إلى مواقع أخرى متفرقة، حيث سُجلت إصابات مباشرة بين المستوطنين، وسط تضارب في الحصيلة الأولية بشأن عدد الضحايا والمصابين.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إطلاق النار نُفذ في أربعة مواقع مختلفة، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عبرية عن وقوع قتيل وعدد من الإصابات داخل بلدات ومستوطنات في المنطقة ذاتها.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحادث يُصنَّف على أنه “عملية”، مؤكداً اعتقال أحد المنفذين خلال عمليات التمشيط، فيما تتواصل ملاحقة مشتبه به آخر يُعتقد بتورطه في الهجوم، وفق الرواية الإسرائيلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمالي الضفة الغربية الضفة الغربية، وشرعت في عمليات تمشيط واسعة في المناطق الجبلية والطرق المؤدية إلى المستوطنات، مع فرض طوق أمني وإغلاق عدد من المحاور.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، مع تكرار عمليات إطلاق النار والهجمات في محيط المستوطنات، بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية المشددة في المنطقة.