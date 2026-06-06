مقال: الملفات المؤجلة تعود إلى الواجهة في القاهرة .. هل تنجح الفصائل الفلسطينية في رسم مستقبل غزة؟



تدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة ، تتقاطع فيها الضغوط الإنسانية مع الاستحقاقات السياسية، بينما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لإعادة تفعيل مسار اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الجمود التي سيطرت على المشهد خلال الأشهر الماضية.

في هذا السياق، يأتي الاجتماع الفلسطيني في القاهرة بوصفه محاولة لإعادة بناء موقف وطني جماعي يقوم على التشاور بين مختلف القوى والفصائل، بهدف صياغة مقاربة موحدة تجاه الأفكار المطروحة من الوسطاء، وتحديد الخطوط الحمراء وحدود المرونة الممكنة في العملية التفاوضية.

وتبدو الأولوية الفلسطينية واضحة في ربط أي مرونة سياسية بضرورة إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة، ووقف التدهور الإنساني المتواصل الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين. فالتفاوض، من وجهة النظر الفلسطينية، لا يمكن أن يكون منفصلًا عن الواقع الميداني الذي يفرض نفسه بقوة على طاولة الحوار.

ومن المتوقع أن تشهد اللقاءات الحالية طرح الوسطاء مجموعة من المبادرات والأفكار التي تستهدف تجاوز حالة الاستعصاء وإعادة إطلاق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل معالجة الملفات السياسية والإدارية والأمنية التي تعطل الانتقال إلى المرحلة التالية.

ويبرز ملف انتقال إدارة قطاع غزة كأحد أهم القضايا المطروحة، حيث بات يمثل مطلبًا فلسطينيًا جامعًا يحظى بتوافق بين مختلف القوى. وفي هذا الإطار، يجري العمل على تفعيل دور لجنة التكنوقراط وتمكينها من الدخول إلى القطاع لمباشرة مهامها الإدارية والتنفيذية، باعتبارها إطارًا قادرًا على إدارة المرحلة الانتقالية بعيدًا عن الاستقطابات السياسية.

كما أن الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بعملية انتقال الإدارة تبدو، وفق المعطيات المتداولة، جاهزة إلى حد كبير، بعدما أنجزت القوى الفلسطينية معظم التفاهمات المتعلقة بآليات التنفيذ والمعالجة، الأمر الذي يجعل نجاح هذه الخطوة مرتبطًا بالإرادة السياسية وتوفير الضمانات اللازمة لإنفاذها على أرض الواقع.

وفي موازاة ذلك، قدمت عدة فصائل فلسطينية رؤى ومقترحات جديدة تأمل أن تسهم في تضييق فجوة الخلافات وإحداث اختراق في المسار التفاوضي، بما يفتح الباب أمام استكمال تنفيذ الاتفاق وإنهاء حالة المراوحة التي استنزفت جميع الأطراف.

غير أن أحد أكثر الملفات تعقيدًا يبقى الملف الأمني، ولا سيما قضية المليشيات المتعاونة مع الاحتلال، والتي ترى القوى الفلسطينية أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الداخلي، وتعرقل أي مشروع لإعادة بناء منظومة أمنية موحدة تخضع لمرجعية وطنية واحدة. ومن هنا، فإن معالجة هذا الملف تعد شرطًا أساسيًا لضمان نجاح أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة القطاع وإعادة بناء مؤسساته.

إن نجاح الاجتماعات الحالية لن يقاس فقط بقدرتها على تحقيق تقدم في المفاوضات، وإنما بمدى نجاحها في إنتاج رؤية فلسطينية موحدة تجمع بين متطلبات الإغاثة الإنسانية واستحقاقات المرحلة السياسية المقبلة. وفي ظل التعقيدات الإقليمية والدولية، تبدو وحدة الموقف الفلسطيني عاملًا حاسمًا لتحويل هذه اللحظة الحساسة إلى فرصة حقيقية تفتح الطريق أمام إنهاء الحرب، وإعادة تنظيم إدارة قطاع غزة، والانطلاق نحو مرحلة أكثر استقرارًا على المستويين السياسي والإنساني.