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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: مايو 2026 الأعلى حصيلة في أعداد الشهداء منذ بداية العام

الرسالة نت

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رابط مختصر
https://alresalah.news/p/312328

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