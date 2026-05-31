حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف (إسرائيلية) جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، ردًا على خروقات وقف إطلاق النار.

وأوضح الحزب أن مقاتليه استهدفوا مواقع عسكرية في مدينة صفد المحتلة بصليات صاروخية، إضافة إلى قصف مربض مدفعية في بلدة العديسة.

وأضاف أن الاستهدافات شملت رادار تشويش على المسيّرات قرب قلعة الشقيف باستخدام مسيّرات انقضاضية، محققة إصابات مباشرة.

كما استهدفت العمليات تجمعات لجنود الاحتلال في محيط القلعة وبلدة القوزح وموقع المطلة، إلى جانب آليتين عسكريتين من نوع "هامر"، وفق البيان.

في المقابل، يواصل جيش الاحتلال غاراته على بلدات جنوب لبنان والبقاع الغربي، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/نيسان 2026.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد 3355 شخصًا وإصابة أكثر من 10 آلاف جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ مارس الماضي.