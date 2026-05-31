ولائم عيد الأضحى: بهجة تزيد الوزن… أم فرصة لصحة أفضل

مع حلول عيد الأضحى تمتد الموائد العائلية محملة باللحوم الدسمة والأكلات التقليدية والحلويات الشهية، ما يرمز للكرم والمحبة. الإفراط في هذه الولائم يؤدي إلى زيادة واضحة في الوزن واضطرابات هضمية، خصوصًا مع الاعتماد على اللحوم الحمراء والدهون المشبعة.

خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في الأكل في أيام العيد، لأن الضغوط الاجتماعية للامتناع عن تلبية رغبة المضيف تدفع الكثيرين لتناول كميات أكبر من اللازم، ما يرفع مستويات الكوليسترول ويزيد مخاطر عسر الهضم والشبع الثقيل بعد الوليمة.

الضغوط الاجتماعية تتحول أحيانًا إلى عبء صحي يصعب على كثيرين رفض الطعام الزائد من دون إحراج المضيف. ينصح الخبراء باستخدام استراتيجيات لتخفيف هذا الضغط مثل الشكر أولًا قبل الرفض، والاكتفاء بـ”تذوق واعٍ” للأطعمة عالية السعرات، وإشارات جسدية للشبع، وتحويل الحديث بعيدًا عن الطعام.

التحدي لا يقتصر على يوم العيد نفسه، فبقايا الأطعمة تتراكم وتغري بالإفراط في تناولها الأيام التالية. للتعامل معها بشكل صحي، ينصح بالتبريد السريع للطعام وحفظه في الثلاجة، تقسيم الطعام في عبوات صغيرة، وإعادة تدوير بقايا اللحوم في وجبات صحية مثل السلطات أو الحساء، ومشاركة الفائض مع الجيران أو المحتاجين لتقليل الهدر.

العادات البسيطة تحدث فرقًا كبيرًا في حماية الجسم من زيادة الوزن، مثل البدء بإفطار خفيف قبل الولائم، وتنظيم مواعيد الوجبات لمنح الجهاز الهضمي وقتًا كافيًا للعمل بكفاءة، وتقسيم الطبق بطريقة متوازنة (بروتين قليل الدهن، نشويات، وخضار)، واختيار طرق طهي صحية كالشوي بدل القلي، وتناول الطعام بوعي وببطء، والابتعاد عن المشروبات عالية السكر، والمشي الخفيف بعد الوليمة لمساعدة الهضم ومنع الخمول.

يبقى العيد مناسبة للقاء الأحبة وتجديد الروابط، إلا أنه لا ينبغي أن يتحول إلى عبء صحي. قليل من الوعي في اختيار الأطعمة وإدارة الولائم بذكاء يكفي لجعل فترة العيد ممتعة دون زيادة في الوزن أو مشاكل هضمية لاحقة.