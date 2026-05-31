"حماس": حرب الإبادة واستهداف القيادات لن يثني شعبنا عن مواصلة طريق الحرية

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية غير مسبوقة وهجمة شرسة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن هذه الجرائم تتواصل في ظل حالة من الصمت الدولي المطبق والخذلان من الأطراف القريبة والبعيدة على حد سواء.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي له، أن الجرائم الأخيرة للاحتلال، والتي شملت اغتيال قادة بارزين في الحركة، لا تنفصل عن السياق العام للحرب الشاملة والمستمرة ضد الوجود الفلسطيني بأسره، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه التضحيات لن تزيد الشعب ومقاومته إلا إصراراً على انتزاع حريته ومواصلة طريقه الشريف بأدوات ووسائل متجددة.

وفي رده على الأصوات التي تحاول بث الإحباط في الشارع الفلسطيني، قال المتحدث باسم حماس: "إن الذين ينشرون اليأس والانهزام ليس لهم مكان في حساباتنا، فهم يقفون على هامش الهامش ولن نلتفت إليهم". وأضاف أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يمتلكون كبرياءً يناطح عنان السماء، واصفاً إياهم بـ "عمالقة هذا الزمان" الذين لن تؤثر في مسيرتهم محاولات المحبطين والمهزومين.