حماس تهاجم صمت ميلادينوف تجاه تهديدات الاحتلال وخروقاته في غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية - حماس الصمت الذي يلتزمه ما يُسمّى بـ”مجلس السلام” ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف تجاه التصريحات الخطيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، ومواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن هذه التصريحات تشكّل انتهاكاً صريحاً لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع، محذّراً من أن تجاهلها وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لخروقاته المتواصلة.

ودعت الحركة الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في “مجلس السلام” إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه من أجل وقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي للحركة، باسم نعيم، إن الحركة تستغرب صمت ميلادينوف تجاه خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن هذا الموقف “يجعله شريكاً في منح الغطاء لاستمرار جرائم الحرب” عبر ما وصفها بـ”التصريحات المنحازة”.