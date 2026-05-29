أمن المقاومة يضبط عميلاً متورطاً في اغتيال قادة كبار

أفادت منصة الحارس المقربة من أمن المقاومة، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عميلٍ للاحتلال متورط بشكل مباشر في تزويد الاحتلال بمعلومات أمنية، تسببت مؤخراً في استهداف قادة كبار في المقاومة.

وبحسب المنصة، فإن عملية الاعتقال جرت في توقيت حرج، أثناء محاولة العميل الفرار إلى “الخط الأصفر”، بناءً على أوامر عاجلة تلقاها من ضابط في مخابرات الاحتلال.

وأضافت المنصة أنه بمواجهة العميل بالمعلومات والأدلة التقنية، أقرّ بمسؤوليته عن رصد تحركات عدد من قادة المقاومة وتحديد مواقعهم، بتوجيه مباشر من مخابرات الاحتلال، ما سهّل عملية استهدافهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة مع العميل الموقوف، للكشف عن معلومات إضافية قد تقود إلى الوصول لعملاء آخرين متورطين في تعقب كوادر المقاومة وقادتها.

وأكدت المنصة أن هذه العملية تأتي في إطار جهود أمنية متواصلة لملاحقة العملاء، وإحباط محاولات الاختراق والرصد التي تستهدف الصف الداخلي وقيادات المقاومة