8 شهداء منذ فجر اليوم..غارات متواصلة على غزة

استُشهد 8 مواطنين وأُصيب آخرون، صباح الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وغربي خانيونس، بالتزامن مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين، وسط أنباء عن تدخل الطيران لحماية مجموعات عميلة حاولت اقتحام منازل المواطنين شرق المحافظة الوسطى.

كما قصف الاحتلال مركبة غربي خانيونس، ما أسفر عن شهيدين، بالتزامن مع تدمير واسع طال مربعات سكنية في النصيرات بعد غارات عنيفة خلال الليلة الماضية.

وفي السياق، أعلنت قوة “رادع” تصديها لمجموعات وصفتها بالعميلة حاولت التقدم شرق المحافظة الوسطى تحت غطاء ناري وجوي من الاحتلال.