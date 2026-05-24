القسام تنشر رسالة لقائد هيئة أركانها الشهيد عز الدين الحداد

نشرت كتائب القسام رسالة سابقة لقائد هيئة أركانها عز الدين الحداد “أبو صهيب”، تحدث فيها عن واقع الحرب المستمرة على قطاع غزة، معتبراً أن حجم الإسناد الشعبي والرسمي الذي شهدته الساحات العربية والإسلامية والعالمية لم يكن بمستوى ما تتعرض له غزة من “حرب إبادة وتجويع ودمار شامل”.

وقال الحداد في رسالته إن ما جرى خلال عامين من الحرب “لم يرقَ إلى مستوى العبور العظيم في السابع من أكتوبر، ولا إلى حجم المذبحة المتواصلة التي أكلت الأخضر واليابس في القطاع”، مضيفاً أن هذا الواقع “يبعث على الحزن الشديد”.

ورغم ذلك، شدد الحداد على أن المقاومة “لن يتسلل إليها اليأس”، مؤكداً مواصلة العمل و”طرق كل الأبواب” أملاً في تحريك المواقف لنصرة غزة.

ويأتي نشر الرسالة بعد نحو أسبوعين من إعلان استشهاد الحداد، إلى جانب زوجته وابنته، إثر غارات إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وكان الحداد قد ظهر في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج “ما خفي أعظم” مطلع عام 2025، حيث كشف تفاصيل تتعلق بالتخطيط لعملية “طوفان الأقصى”، مشيراً إلى أن كتائب القسام حصلت على معلومات استخبارية تفيد بوجود خطط إسرائيلية لشن هجوم واسع على قطاع غزة عقب الأعياد اليهودية.

وأوضح أن القسام اعتمدت “خطة خداع وتضليل إستراتيجي”، أوحت من خلالها لإسرائيل بأنها منشغلة بالتسهيلات المعيشية، بينما كانت تستعد ميدانياً للعملية، مضيفاً أن الجهاز الاستخباري التابع للقسام تمكن من الوصول إلى وثائق مرتبطة بوحدة “8200” الإسرائيلية بعد اختراق أحد خوادمها.

وأكد الحداد أن الهدف الأساسي للعملية تمثل في مهاجمة “فرقة غزة” العسكرية وأسر أكبر عدد ممكن من الجنود الإسرائيليين، مشيراً إلى أن قيادة القسام دخلت منذ مطلع أكتوبر 2023 في حالة انعقاد دائم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التنفيذ.

وقال إن الهجوم تزامن فيه إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة مع اقتحام مقاتلي القسام للجدار الفاصل، مؤكداً أن العملية حققت مفاجأة كاملة للجانب الإسرائيلي خلال ساعاتها الأولى.

وختم الحداد حديثه بالتأكيد على أن استمرار الاعتداءات على القدس والمسجد الأقصى، إلى جانب الحصار المفروض على غزة، كان من أبرز الدوافع التي دفعت المقاومة لتنفيذ العملية، معتبراً أنها جاءت “لإفساد مخططات الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته”