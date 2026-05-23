"داخلية غزة" تنعى شهداء الشرطة وتدعو الوسطاء لكسر الصمت

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عدداً من ضباط وعناصر جهاز الشرطة الذين استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف موقعاً للشرطة في منطقة التوام شمالي قطاع غزة، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين والشرطة.

وقالت الوزارة في بيان إن القصف أدى إلى استشهاد الرائد محمد فتحي مصلح العر، والرائد رامي محمد أحمد الحناوي، والرائد عبد الهادي زهدي عوض جربوع، والملازم سالم عادل داود هنية، والمساعد هاني حمدي إبراهيم المدهون، إلى جانب الطفل صابر عبد الرحمن جربوع.

وأكدت أن عدد شهداء جهاز الشرطة ارتفع إلى 42 شهيداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، معتبرة أن استهداف عناصر الشرطة يأتي ضمن محاولات الاحتلال لنشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.

وأضافت أن استمرار استهداف الشرطة والمدنيين يمثل انقلاباً واضحاً على اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن “الصمت الدولي” شجّع الاحتلال على مواصلة ارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع.

ودعت الوزارة الوسطاء والمجتمع الدولي إلى مغادرة "مربع الصمت" والتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل وقف استهداف الشرطة والمدنيين في غزة.