استشهاد 5 من عناصر الشرطة الفلسطينية في شمال غزة

استشهد خمسة من عناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون، السبت، جراء قصف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على نقطة للشرطة الفلسطينية في محيط دوار الـ17 بمنطقة التوام شمال غربي قطاع غزة، في تصعيد جديد يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت المديرية العامة للشرطة، في بيان، بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعًا تابعًا للشرطة في منطقة التوام، ما أدى إلى استشهاد خمسة من عناصر الشرطة وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، وسط حالة من الاستنفار في المكان عقب الغارة.

وفي حادثة منفصلة، قصفت طائرات الاحتلال دراجة هوائية كان يستقلها أحد المواطنين على الطريق الساحلي جنوب غربي مدينة خان يونس، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم في المنطقة، فيما وصفت مصادر طبية حالة أحد المصابين بالحرجة.

كما أفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة “مخيم حلاوة” بجباليا البلد شمال القطاع، قبل نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي تتسبب بشكل متواصل بسقوط شهداء وجرحى، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية في القطاع.