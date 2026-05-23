حماس: تصعيد الاحتلال في غزة انقلاب على الاتفاقات

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم إن ما جرى من جرائم وخروقات وتصعيد متواصل على قطاع غزة، مساء أمس، بقصف المنازل السكنية وتشريد أهلها، يمثل انقلابًا واضحًا على التفاهمات والاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء.

وذكر قاسم اليوم السبت أن التفاهمات نصّت على انسحاب قوات الاحتلال وعدم فرض وقائع جديدة على الأرض، إلا أن الاحتلال واصل القصف والتدمير والتوغل باتجاه مناطق سكن المواطنين، في محاولة لفرض الأمر الواقع وتضييق الخناق على أبناء الشعب.

وأضاف أن ما حدث لم يكن خروقات عابرة، بل عدوانًا ممنهجًا واستهتارًا بالوساطات والضمانات، واستمرارًا لسياسات الحصار والتجويع والقتل بحق أكثر من مليوني إنسان.

وأوضح أن الحركة دعت الوسطاء والأطراف التي شهدت اتفاق شرم الشيخ وما يسمى بمجلس السلام إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته والتراجع عن تجاوزاته الإجرامية.