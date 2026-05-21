وزيرة إسرائيلية تتباهى بمشاهد التنكيل بناشطي “أسطول الصمود"

أثارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف موجة غضب واسعة بعد تصريحات تباهت فيها بالتعامل الإسرائيلي مع ناشطي “أسطول الصمود” العالمي الذين احتجزتهم السلطات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ونشرت ريغيف، المنتمية إلى حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو من ميناء ميناء أسدود يوثق لحظة وصول إحدى السفن التي تقل عشرات الناشطين المحتجزين، وأرفقته بعبارة: “هذا ما سيتم فعله بمؤيدي الإرهاب الذين جاؤوا لكسر الحصار على غزة”.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية إنها أعدت النشيد الوطني الإسرائيلي “هتيكفا” ليكون أول ما يسمعه الناشطون البالغ عددهم 140 شخصاً فور وصولهم إلى الميناء، مضيفة: “ليفهموا ما سيحدث لمن يصل بهذا الشكل إلى إسرائيل”.

واتهمت ريغيف المشاركين في الأسطول بمحاولة “المساس بسيادة إسرائيل وكسر الحصار البحري على غزة”، مضيفة أن “السجن هو المكان المناسب لمؤيدي الإرهاب”، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية ستقوم بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

كما أشادت بما وصفته بـ”العمل الممتاز” الذي نفذته البحرية الإسرائيلية بعد السيطرة على سفن الأسطول في عرض البحر.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد نشر في وقت سابق مقاطع مصورة أظهرت مشاهد تتعلق بطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع النشطاء الموقوفين، ما أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، اكتمال توقيف جميع ناشطي “أسطول الصمود” ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية، بعد اعتراض الأسطول أثناء توجهه نحو غزة.

وبحسب منظمي الحملة، فإن القوات الإسرائيلية اعترضت نحو 50 قارباً كانت تقل 428 ناشطاً من 44 دولة، بينهم 78 مواطناً تركياً، خلال محاولتهم الوصول إلى القطاع المحاصر.

وقوبلت العملية بإدانات واسعة من منظمات ودول عدة، إذ وصفت منظمة العفو الدولية ما جرى بأنه “عمل مخزٍ وغير إنساني”، مطالبة بالإفراج عن الناشطين واحترام القانون الدولي.

وسبق لإسرائيل أن اعترضت سفن مساعدات متجهة إلى غزة في المياه الدولية خلال سنوات سابقة، قبل احتجاز الناشطين وترحيلهم لاحقاً.

ويعيش أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية متدهورة جراء الحرب والحصار المستمر، في ظل تزايد التحذيرات الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.