واشنطن بوست: ترامب يواجه مأزقًا في حرب إيران وخيار التصعيد يزداد تعقيدًا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن تزايد الضغوط داخل الولايات المتحدة لوقف التصعيد العسكري مع إيران، وسط تحذيرات من أن استمرار العمليات العسكرية لن يحقق حسمًا، بل قد يؤدي إلى أزمة إقليمية واقتصادية واسعة.

ووفق تحليل للكاتب ماكس بوت، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقًا متصاعدًا في إدارة الحرب، في ظل محدودية نتائج الضربات العسكرية وعدم القدرة على تحقيق أهداف استراتيجية حاسمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية والمسيّرة، رغم العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، ما يقلل من فعالية خيار التصعيد.

كما حذرت من أن توسيع نطاق الحرب قد يدفع طهران للرد باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة نفط عالمية وارتفاع كبير في الأسعار والتضخم.

وبحسب التقرير، فإن الخيارات العسكرية المطروحة، بما فيها عمليات برية أو السيطرة على مواقع استراتيجية، تحمل مخاطر عالية وقد تتطلب نشر قوات أمريكية كبيرة داخل بيئة شديدة التعقيد.

وفي المقابل، رجحت الصحيفة أن الحل السياسي عبر التفاوض يبقى الخيار الأكثر واقعية لتجنب تصعيد أوسع، حتى لو تضمن تنازلات متبادلة بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكدت “واشنطن بوست” أن استمرار الحرب دون رؤية سياسية واضحة قد يقود إلى استنزاف طويل الأمد، اقتصاديًا وعسكريًا، للولايات المتحدة والمنطقة على حد سواء.