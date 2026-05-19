إدانة دولية لهجمات إسرائيل على أسطول الصمود

أعرب وزراء خارجية باكستان وتركيا وإسبانيا والبرازيل وبنغلاديش وكولومبيا وإندونيسيا والمالديف والأردن وليبيا عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتجددة ضد أسطول الصمود العالمي، مؤكدين أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وتهديدًا مباشراً لحرية الملاحة في المياه الدولية.

وأشار الوزراء إلى قلقهم البالغ من التدخلات الإسرائيلية السابقة ضد الأساطيل المدنية الدولية، مشددين على أن تكرار مثل هذه الاعتداءات يفاقم التوترات ويعرض حياة المشاركين المدنيين في المخاطر. وأكدوا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين وضمان سلامتهم دون أي تأخير.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين والبعثات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف ثقافة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة جميع الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات. وشددوا على أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي يجب أن تكون أولوية قصوى لضمان الاستقرار وحق الإنسانية في حرية الملاحة والدعم الإنساني.