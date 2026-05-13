نجوى حجاج… طفلة من غزة ينهش المرض جسدها بعد حرمانها من استكمال العلاج

في زاوية من سريرٍ داخل أحد مستشفيات غزة، تتكوّر الطفلة نجوى حجاج كأنها تحاول أن تخفف ألم جسدٍ صغير أنهكه المرض والجوع معًا. لا تلعب، لا تركض، ولا تشبه طفلات السابعة من العمر بشيء.

جسدها نحيل إلى حدٍّ صادم، ويداها الصغيرتان معلّقتان بكيس محلول لا يفارقها.

تشير والدتها إلى ابنتها وتقول بحسرة: “هل هذا منظر طفلة عمرها سبع سنوات؟ نجوى لا تأكل أبدًا… تعيش فقط على المياه والمحاليل.”

تعاني نجوى من تضيقٍ حاد في المريء يزداد سوءًا مع الوقت، ما يجعل تناول الطعام مهمة مؤلمة وشبه مستحيلة. تقول والدتها إن ابنتها حصلت قبل عام على تحويلة علاج إلى الأردن، وهناك بدأت حالتها تتحسن تدريجيًا بعد أشهر طويلة من العلاج، واستعاد جسدها بعضًا من الوزن الذي فقدته.

لكن الرحلة لم تكتمل. “جلسنا خمسة أشهر في الأردن، وتحسنت نجوى بشكل ملحوظ، وفجأة صدر قرار بإعادة المرضى، فعُدنا إلى غزة قبل إكمال علاجها”، تقول الأم، قبل أن تضيف بصوتٍ يختلط فيه الغضب بالعجز:“الآن حالتها تتراجع شيئًا فشيئًا… ماذا ينتظر العالم؟ أن تموت ابنتي؟”

بحسب تقارير وشهادات محلية، تعاني نجوى من سوء تغذية حاد، وسط نقص الغذاء والعلاج اللازم للأطفال المرضى في قطاع غزة. وأفادت تقارير صحافية بأن وزنها انخفض إلى مستويات خطيرة، فيما يواصل الأطباء متابعتها داخل المستشفى عبر الحليب العلاجي والمكملات الغذائية المحدودة.

وبحسب تقارير منظمة اليونيسف، أُدخل أكثر من 16 ألف طفل للعلاج من سوء التغذية خلال الأشهر الأولى من عام 2025، بمعدل يفوق 100 طفل يوميًا، فيما سجّل شهر مايو وحده أكثر من خمسة آلاف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال ولا زالوا يحتاجون لعلاج ومقرافبة طبية.

كما لم يبقَ يعمل سوى 127 مركزًا من أصل 236 مخصّصة لعلاج سوء التغذية بسبب القصف وأوامر الإخلاء، وسط تحذيرات أممية من أن واحدًا من كل خمسة أطفال في غزة بات يعاني من سوء تغذية حاد. وبين هذه الأرقام القاسية، ترقد نجوى على سريرها الصغير، تنتظر فقط فرصةً لتُكمل علاجًا انقطع، وحياةً توقفت قبل أوانها.