الاحتلال يشن مداهمات في الضفة ويعتقل 13 فلسطينيًا في ظل تصعيد مستمر

قال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات من الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، حيث اعتقلت 13 مواطنًا على الأقل. وأكد أن هذه المداهمات تركزت في مناطق استراتيجية منها الخليل، رام الله والبيرة، قلقيلية، نابلس، بيت لحم، طولكرم وسلفيت.

وفي مدينة دورا جنوب الخليل، أفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال داهمت المنازل واحتجزت عشرات الشبان لساعات قبل أن تُفرج عن معظمهم، باستثناء المحامي معتز أبو عرقوب الذي لا يزال معتقلًا. وفي بلدة كفر مالك شرق رام الله، قال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر عمر عامر معدي الذي أُفرج عنه قبل شهرين بعد أن أمضى عامين داخل السجون، إلى جانب محمد نبيل سعيد، عز الدين عبدو مرة، وقسام حسين مشهور.

في قلقيلية، أكد مكتب إعلام الأسرى أن المداهمات طالت 4 أشقاء من عائلة واحدة هم بدر، علي، أسامة وفادي عبد اللطيف جمعة من بلدة كفر قدوم، وهم من أشقاء الأسير شادي جمعة. وفي نابلس، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي لبادة بعد اقتحام منزله في حي خلة العامود. كما أكد أن الفتى عيد رامي جواريش (16 عامًا) تم اعتقاله من مخيم عايدة – بيت لحم. وفي طولكرم وسلفيت، قال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت أمير فحماوي من ضاحية اكتابا، ومحمد حاتم صبرة من بلدة بروقين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الاعتقالات اليومية لم تقتصر على الأخذ بالقيد، بل صاحبتها عمليات تنكيل واسعةشملت تفتيش المنازل، تخريب الممتلكات الخاصة، وترويع السكان. وأكد أن هذه الإجراءات تُعتبر تصعيدًا ممنهجًا من الاحتلال بهدف هدم الصمود في الضفة الغربية واستنزاف المجتمع الفلسطيني في لحظات حساسة.