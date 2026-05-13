حمزة عبد الكريم ينضم إلى القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لكأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إبراهيم حسن عن ضم حمزة عبد الكريم، نجم نادي برشلونةالإسباني المعار من النادي الأهلي المصري، إلى **القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جاء هذا الإعلان مساء الثلاثاء ضمن التشكيلة الأولية التي تستعد للتنافس في العرس العالمي الأكبر لكرة القدم.

مدير منتخب مصر أوضح أن القائمة النهائية التي ستخوض المباريات في المونديال سيتم الكشف عنها رسميًا في بداية شهر يونيو/حزيران المقبل، بعد انتهاء مرحلة التقييم والاختيارات الفنية. ويُعد inclusion عبد الكريم ضمن هذه القائمة مؤشرًا قويًا على مدى ثقة الجهاز الفني في إمكانياته الفنية وقدرته على إضافة خبرة وشباب معًا في تشكيلة “الفراعنة”.

وينتظر أن يبدأ منتخب مصر معسكره الإعدادي في 21 مايو/أيار الجاري، حيث يتضمن جدول التحضيرات خوض مباراة ودّية مهمة أمام منتخب روسيا على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة في 28 مايو/أيار، في إطار الاستعدادات الأخيرة قبل الانطلاق في منافسات كأس العالم. وتُعد هذه المباريات التجريبية فرصة للجهاز الفني لمراقبة مستوى اللاعبين وتحديد التصور النهائي للتشكيلة التي ستمثّل مصر في الحدث العالمي.

ضم حمزة عبد الكريم إلى القائمة المبدئية يعكس رغبة المنتخب في المزج بين لاعبي الخبرة والشباب، فضلاً عن إعطاء الفرصة لأحد أبرز المواهب المصرية الشابة التي أثارت اهتمام الأندية الكبيرة في أوروبا، بعد تألقه اللافت مع الأهلي وانتقاله لاحقًا إلى برشلونة.

