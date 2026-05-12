عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية قرب قبة الصخرة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية قرب قبة الصخرة بحماية قوات الاحتلال، وسط دعوات فلسطينية لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة.

وأوضحت المصادر أن مجموعة من المستوطنين نفذوا سجودا ملحميا في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، خلال اقتحامات صباح اليوم بحماية قوات الاحتلال.

ويرتقب المسجد الأقصى عدوانا واسعا في منتصف مايو الحالي، والذي يوافق ذكرى احتلال القدس حسب التقويم العبري، وسط مطالبات من شخصيات سياسية متطرفة باقتحام المسجد يوم الجمعة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في ظل تصاعد التحريض من قبل جماعات “الهيكل” المتطرفة وحاخامات يهود على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، بالتزامن مع ما يسمى “ذكرى احتلال القدس” وفق التقويم العبري.

وكثّفت جماعات استيطانية متطرفة خلال الأيام الأخيرة دعواتها للمستوطنين للمشاركة في اقتحامات جماعية للأقصى، وسط تحذيرات من مخططات تستهدف فرض وقائع تهويدية جديدة داخل المسجد المبارك، لا سيما مع اقتراب منتصف مايو الجاري، الذي يشهد عادة تصعيدًا في وتيرة الانتهاكات بحق القدس والأقصى.

وأكدت الدعوات الفلسطينية أهمية تكثيف الرباط والتواجد المكثف في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، رغم القيود العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على دخول المصلين، مشددة على ضرورة إفشال مخططات المستوطنين والتصدي لمحاولاتهم فرض طقوس تلمودية داخل باحات المسجد.