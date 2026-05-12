الأسير حسن سلامة يكشف تفاصيل مروعة عن المعاملة داخل سجون الاحتلال

كشف الأسير حسن سلامة تفاصيل مروعة عن المعاملة التي يتلقاها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وذلك في رسالة نقلتها خطيبته غفران الزامل.

ونقلت الزامل عن سلامة وصفه أوضاع احتجاز الأسرى بأنها "شديدة القسوة" و"مهينة"، في ظل استمرار احتجاز عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال سلامة إنه يتم معاملة الأسرى بإذلال شديد وكأنهم "عبيد"، كما تتم تعريتهم بالكامل خلال التفتيش.

يشار إلى أن حسن سلامة المنحدر من قطاع غزة، هو من أبرز القادة في حركة "حماس"، ومحكوم بالسجن المؤبد عدة مرات داخل السجون الإسرائيلية، علما أنه معتقل منذ العام 1996.