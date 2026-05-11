أبو عبيدة: عمليات التصدي في الضفة امتداد لحالة مواجهة مستمرة مع الاحتلال

أبدى الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” فخره بالاشتباك الذي نفذه الشهيد المجاهد/ أيمن الهشلمون في إطار التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

ووصف أبو عبيدة العملية بـ“التصدي البطولي” من قبل الشهيد عبد الحليم حماد لجنود الاحتلال في بلدة سلواد، إضافة إلى “دفاع الأهالي عن أنفسهم وأرضهم” في مواجهة “قطعان المغتصبين” في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال “أبو عبيدة” إن هذه الأعمال الفدائية تعكس، بحسب تعبيره، “عنفوان الشعب الفلسطيني ورفضه للظلم”، مؤكداً أنها تأتي ضمن سياق ممتد من المواجهة في الضفة الغربية.

وأضاف أن هذه العمليات تعبّر عن ارتباط مباشر بالأرض، ورفض لما وصفه بمحاولات “فرض وقائع جديدة” عبر ما سماه “صناعة الفلسطيني الجديد”، مشيراً إلى أن ذلك “سينقلب على الاحتلال”، وفق البيان.

ودعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام شباب الضفة الغربية إلى مواصلة “التصدي بكل ما يستطيعون” لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في مختلف المناطق، وعدم السماح لهم بفرض وقائع ميدانية جديدة، على حد قوله.

وختم بالتأكيد أن أدوات المواجهة “مهما كانت بسيطة” سيكون لها أثر، على حد تعبيره.