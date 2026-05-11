"النجباء": أي مصالح أمريكية أو إسرائيلية في العراق ستكون هدفًا مباشرًا عند التصعيد

أكد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء فراس الياسر أن أي مصالح أمريكية أو إسرائيلية في أي منطقة داخل العراق ستكون "موضع استهداف مباشر" في حال حدوث أي تطورات ميدانية أو تصعيد في المنطقة.

وأوضح الياسر ل"الرسالة نت" أن ما تم كشفه مؤخراً حول موقع إسرائيلي في صحراء النجف يعكس حجم التغلغل الإسرائيلي المتنامي في الإقليم، ويرتبط بشكل واضح بتوسيع النشاط الاستخباري والعسكري خلال الحرب الجارية مع إيران.

وأضاف أن "العراق لن يكون ساحة مفتوحة للتمدد الإسرائيلي أو الأمريكي"، مشدداً على أن قوى المقاومة تتابع هذه التحركات عن كثب، ولن تسمح بتحويل الأراضي العراقية إلى منصة تهديد لدول المنطقة أو استهداف دول الجوار.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً حازماً، مؤكداً أن "أي وجود معادٍ تحت أي غطاء، سواء كان استخبارياً أو عسكرياً، سيُعامل كهدف مشروع"، في ظل ما وصفه بمحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.

ودعا الياسر الحكومة العراقية إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية السيادة الوطنية، وفتح تحقيق شفاف حول هذه المعطيات، واتخاذ إجراءات فورية لوقف أي اختراق أمني يمسّ أمن العراق واستقراره.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن محور المقاومة لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يجري، وأن قواعد الاشتباك قد تتغير في أي لحظة إذا استمر هذا "التمدد الخطير"، مضيفاً أن "الرد سيكون بحجم التهديد، وفي الزمان والمكان المناسبين".