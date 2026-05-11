سميح خلف: حركة فتح تعرضت للاختراق منذ تأسيسها وندعو لاصطفاف وطني لمواجهة التدخلات الخارجية

قال القيادي في حركة فتح سميح خلف إن ما يتم تداوله حول وجود إملاءات خارجية على آليات عمل السلطة الفلسطينية، ليس بالأمر الجديد، بل هو امتداد لواقع قائم منذ عقود.

وأوضح خلف أن دخول كوادر فلسطينية من الخارج عقب توقيع اتفاق أوسلو تم – بحسب قوله – بموافقات وترتيبات إسرائيلية مسبقة، مشيراً إلى أن أجهزة الاحتلال وضعت قوائم بأسماء العاملين في الأجهزة الأمنية وقدمتها للرئيس الراحل ياسر عرفات، وموقعة من قبل إسحاق رابين.

وأضاف أن حركة فتح، وفق تقديره، تعرضت لاختراقات منذ بداياتها، معتبراً أن النهج الذي غلب داخل الحركة لم يكن دائماً معبّراً عن الخط الوطني الأصيل.

وأشار خلف إلى أن تقارير استخباراتية عربية تعود إلى ستينيات القرن الماضي تحدثت عن وجود اختراقات داخل الحركة من قبل أجهزة دولية، داعياً إلى إعادة تقييم الواقع السياسي والتنظيمي.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة ما وصفه بالتدخلات والتأثيرات الخارجية، معتبراً أن المرحلة تتطلب مراجعة شاملة بعيداً عن المؤتمرات التنظيمية الشكلية، ومؤكداً أن التاريخ سيسجل مواقف من وصفهم بـ"المروجين" لهذه السياسات.

وختم خلف حديثه بالدعوة إلى التفكير بعمق في المسار الوطني، مؤكداً أن حماية المشروع الوطني الفلسطيني تتطلب موقفاً حاسماً ومسؤولاً من مختلف القوى.