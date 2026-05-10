مباحثات أمريكية صينية مقررة قبيل زيارة ترامب المرتقبة

يجتمع وفدان من الولايات المتحدة والصين في كوريا الجنوبية، خلال عقد جولة جديدة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع المقبل.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها الأحد، أن الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء المسؤول عن العلاقات الاقتصادية "هي ليفينغ"، سيجري مشاورات مع الجانب الأمريكي بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في كوريا الجنوبية.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات، التي تهدف إلى حل التوترات التجارية والخلافات الاقتصادية الأخرى المتصاعدة بين الطرفين منذ العام الماضي بسبب الزيادات المتبادلة في الرسوم الجمركية، قبيل الزيارة التي يخطط ترامب لإجرائها إلى الصين الخميس والجمعة المقبلين.

وكان من المقرر سابقاً أن تُجرى زيارة ترامب إلى الصين بين 31 آذار/ مارس و2 نيسان/ أبريل لكنها أُرجئت إلى 14 و15 أيار/ مايو الجاري، بسبب الحاجة إلى بقائه في بلاده لمتابعة الحرب في إيران، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه سيتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية لعقد سلسلة لقاءات قبل "القمة التاريخية" المرتقبة في بكين بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأوضح بيسنت، أنه سيعقد الثلاثاء في طوكيو، مباحثات مع رئيسة الوزراء اليابانية تاكاييتشي ساناي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص بشأن العلاقات الاقتصادية الأمريكية اليابانية.

وأضاف أنه سيلتقي الأربعاء، في سيول، مع ليفينغ، قبل أن يتوجه إلى بكين للمشاركة في قمة القادة بين ترامب و"شي".