"حماس": استمرار استهداف الاحتلال للشرطة في غزة يهدف لبث الفوضى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، أن استمرار استهداف الاحتلال للمنظومة الشرطية في قطاع غزة، وآخرها الاغتيال الإجرامي لمدير شرطة المباحث في خانيونس جنوب قطاع غزة، هو استمرار لجرائم الإرهاب ضد الفلسطينيين.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن هذا الاستهداف يهدف إلى إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى، وإعاقة أي جهود للتعافي ولإعادة مظاهر الحياة الطبيعية لقطاع غزة.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بضرورة وقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته اليومية، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 850 مواطنا منذ سريان الاتفاق في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكذلك العمل على تقديم الحماية والإغاثة اللازمة للشعب الفلسطيني.

واستشهد ثلاثة من قادة وعناصر الشرطة، بعد قصف سيارة كانت تقلهم في خانيونس، وذلك ضمن سلسلة استهدافات تلاحق رجال الأمن في القطاع.