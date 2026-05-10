ترقب دولي لرد إيران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب

يترقب المجتمع الدولي، في اليوم الـ72 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرد الرسمي من طهران على أحدث المبادرات الأمريكية المطروحة لوقف الحرب، في وقت شهد فيه مضيق هرمز هدوءًا نسبيا بعد موجة من الاشتباكات والتوترات خلال الأيام الماضية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينتظر وصول الرد الإيراني “قريبا جدا”، معتبرا أن إيران تبدي رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد القائم.

وفي تصريحات أخرى لوسائل إعلام أمريكية، أحجم ترمب عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن التطورات مع إيران، مشيرا إلى أنه لا يرغب بالتعليق على الملف في الوقت الحالي.

في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بأن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أعلن أن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وُضعت في حالة جاهزية لاستهداف مواقع أمريكية في المنطقة، مؤكدا أنهم بانتظار صدور أوامر التنفيذ.