بعد حريق الفجيرة.. إيران توضح سبب قصف الإمارات

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي الاثنين عن مسؤول كبير لم يكشف عن هويته، أن طهران "لم تخطط لاستهداف الإمارات"، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة التعامل مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة" من إيران.

وقال إعلام إيراني رسمي نقلا عن مسؤول عسكري إن ما حدث في ميناء الفجيرة كان نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي لخلق ممر للعبور غير القانوني للسفن.

ووصفت الإمارات الهجمات الجديدة بأنها "تصعيد خطير"، وهي الأولى منذ وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، وجاءت بعد إعلان الولايات المتحدة عن عملية تهدف إلى استئناف الملاحة في مضيق هرمز.