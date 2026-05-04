الاحتلال يفرج عن 3 أسرى من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، عن 3 أسرى من قطاع غزة عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

والمحررون هم: المحرر كمال عباس الحوراني (64 عامًا): من سكان حي تل الهوا بمدينة غزة، وكان محتجزاً في سجن "عوفر"، والمحرر عبد الرحمن رفقي الغليظ (62 عامًا): من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، وكان محتجزاً في سجن "عوفر"، والمحرر أحمد إسماعيل أبو عمرة (26 عامًا): من سكان مدينة دير البلح، وكان محتجزاً في سجن "عوفر".

واعتقل جيش الاحتلال المئات من سكان القطاع خلال حرب الابادة التي استمرّت ما يقارب 3 أعوام.