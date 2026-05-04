إيران تعلن إحباط اقتراب مدمرات أمريكية وإسرائيلية من مضيق هرمز

أفاد الجيش في إيران، الإثنين، بأنه تصدى لمحاولة اقتراب مدمرات تابعة لـالولايات المتحدة وإسرائيل من مضيق هرمز، مشيراً إلى إصابة سفينة أمريكية بعد استهدافها بصاروخين عقب تجاهلها التحذيرات.

وذكر بيان للعلاقات العامة للجيش الإيراني أن القوات البحرية أصدرت تحذيرات فورية للقطع البحرية، مؤكداً أن هذه التحركات أسهمت في منع دخولها إلى المضيق، مع وعود بالكشف عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

في السياق، نقلت وكالة “فارس” عن مصادر أن السفينة الأمريكية كانت تتحرك بالقرب من ميناء جاسك، حيث لم تستجب لنداءات التحذير وحاولت العبور، ما دفع القوات الإيرانية إلى الرد بإطلاق صواريخ أصابتها بشكل مباشر، وأجبرتها على التراجع والانسحاب.

وتأتي هذه التطورات عقب تأكيدات إيرانية بأن الملاحة في مضيق هرمز لن تتم دون إذن مسبق، مع التشديد على أن أي خرق سيُواجَه برد عسكري، في ظل تصاعد التوتر في هذا الممر البحري الحيوي



