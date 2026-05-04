احتيال الاستثمار الرقمي





في البيئات الاقتصادية الهشة، لا تنشأ الظواهر المالية الخطرة من فراغ، بل تكون انعكاسا مباشرا لاختلالات أعمق في بنية السوق والعمل.

وفي حالة قطاع غزة، حيث تتقاطع البطالة المرتفعة مع محدودية الفرص وتآكل القدرة الشرائية برز التداول الرقمي كأحد "البدائل الوهمية" التي تحاكي تطلعات الأفراد للخروج من دائرة الضيق المالي. إلا أن هذا التحول لا يمكن فهمه بمعزل عن مفهوم "اقتصاد الأزمات"، الذي يُنتج أنماطا استثمارية مشوهة تستند إلى الحاجة أكثر من استنادها إلى الجدوى الاقتصادية.

اللافت أن هذه الظاهرة لا تتعلق بالتداول كأداة مالية بحد ذاته، بل بطريقة تسويقه وتقديمه داخل بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الثقافة المالية والرقابة التنظيمية الفعالة.

فالتداول في الأسواق العالمية يقوم على أسس تحليلية معقدة ويتطلب إدارة دقيقة للمخاطر، بينما يجري تسويقه محليا كمسار سريع لتحقيق أرباح مضمونة وهو ما يمثل تشويها جوهريا لطبيعته.

هذا التشويه يفتح الباب أمام نماذج احتيالية تعتمد على إعادة إنتاج "تشغيل الأموال" لكن بواجهة رقمية حديثة، تستخدم مصطلحات تقنية لإضفاء شرعية زائفة.

اقتصاديا، يمكن تفسير انتشار هذه الأنشطة عبر اختلال العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، فعندما يتجاوز عرض العمالة الطلب بشكل كبير وتغيب البدائل الإنتاجية، يصبح الأفراد أكثر قابلية للمخاطرة، حتى وإن كانت مخاطرة غير محسوبة.

هنا تتحول القرارات الاستثمارية من قرارات عقلانية قائمة على تحليل العائد والمخاطرة إلى قرارات مدفوعة بالضغط النفسي والاجتماعي. بمعنى آخر لا يستثمر الأفراد لأن الفرصة مجدية بل لأن غياب البدائل يجعل أي فرصة تبدو مقبولة.

الأثر لا يتوقف عند الخسائر الفردية، بل يمتد ليصيب البنية الاجتماعية والاقتصادية بشكل أعمق، فهذه الممارسات تساهم في إعادة توزيع غير عادل للموارد داخل المجتمع، حيث تنتقل الأموال من فئات واسعة محدودة الدخل إلى شبكات احتيالية ضيقة، ما يعمق الفجوة الاقتصادية ويقوض الثقة بين الأفراد.

كما أنها تعزز ثقافة "الربح السريع" على حساب العمل المنتج، وهو ما ينعكس سلبا على سلوكيات الادخار والاستثمار طويلة الأجل.

من زاوية السياسات العامة، فإن الحظر وحده لا يكفي لمعالجة الظاهرة بل قد يدفعها إلى مزيد من العمل في الظل. ولذلك المطلوب هو بناء منظومة متكاملة تشمل التثقيف المالي وتطوير أدوات رقابية مرنة وخلق بدائل اقتصادية حقيقية.

فالمشكلة في جوهرها ليست في الأداة، بل في السياق الذي تستخدم فيه، وفي ظل غياب هذا التدخل المتكامل، ستظل مثل هذه الظواهر تتجدد بأشكال مختلفة مستفيدة من نفس الثغرات البنيوية التي أنتجتها في المقام الأول.