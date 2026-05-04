اقتحامات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية: إصابات واعتقالات مستمرة

شنّت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها إطلاق نار واعتقالات، ما أسفر عن إصابة شاب.

أفادت مصادر محلية بأن الشاب أصيب برصاص الاحتلال في قدمه قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

كما استمرت الاقتحامات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين ونفذت حملة اعتقالات شملت 8 أشقاء للأسير شادي جمعة.

في شمال القدس، تضررت حافلة للمستوطنين إثر رشقها بالحجارة بالقرب من حاجز حزما، فيما استمرت عمليات إغلاق مداخل البلدة وفرض إجراءات عسكرية مشددة.

منذ منتصف الليل، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس، ما يعيق حركة الأهالي.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سعير والشيوخ وبيت أمر، ونفذت عمليات دهم واسعة للمنازل، مع إطلاق قنابل الصوت واعتقال عدد من المواطنين، بينهم الشابان إيهاب علي الفروخ ومراد علي جرادات، بالإضافة إلى مصادرة مركبة.

كما طالت الاقتحامات مناطق في محافظة بيت لحم، شملت بيت جالا وقرية كيسان، إلى جانب اقتحام مخيم شعفاط شمال شرق القدس وبلدة دير جرير شمال شرق رام الله.

في محافظة جنين، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم لعدة منازل في شارع نابلس ومنطقة جبل أبو ظهير، وسط انتشار عسكري مكثف.

تستمر هذه الاقتحامات في إطار تصعيد ميداني تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية، يترافق مع حملات اعتقال وتضييق متزايد على المواطنين، وسط دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة والمقاومة.