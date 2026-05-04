الأسيرات في سجن “الدامون” تحت وطأة القمع

تعرضت الأسيرات في سجن “الدامون” لحملات قمع ممنهجة ومتكررة تجاوزت أكثر من 10 مرات خلال الشهر الماضي، شملت اعتداءات بالضرب والتنكيل، ورش الغاز.

وكشفت هيئة الأسرى والمحررين عن تدهور مستمر في أوضاع الأسيرات، حيث يعانين من اكتظاظ شديد يجبر العديد منهن على النوم على الأرض بسبب نقص الأسرّة وضيق الغرف.

تفاقمت معاناة الأسيرات أيضًا بسبب نقص الرعاية الطبية الكافية للأسرى المصابين، في ظل وجود حالات مرضية ونفسية تحتاج إلى متابعة خاصة. كما تشهد الأوضاع الصحية تدهورًا بسبب هذا الإهمال الطبي. وعلى صعيد التغذية، لا يزال الطعام محدودًا، ما يزيد من معاناة الأسيرات، إلى جانب تدني جودة الطعام المقدّم.

تعاني الأسيرات من نقص حاد في المستلزمات الأساسية مثل مواد النظافة والملابس، ما يضطرهن لاستخدام بدائل غير مناسبة.

هذا الواقع القاسي يعكس ظروفًا إنسانية صعبة ويستدعي تحركًا عاجلًا من المنظمات الحقوقية للضغط من أجل الإفراج عن الأسيرات ووقف الانتهاكات المستمرة.