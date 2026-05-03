“لا موسيقى من أجل الإبادة”… كيف تحولت المنصات الفنية إلى ساحة مقاطعة عالمية



في خريف عام 2025، خرجت من قلب الصناعة الموسيقية مبادرة غير تقليدية، حملت اسم No Music for Genocide، لتصبح سريعًا واحدة من أبرز أشكال المقاطعة الثقافية المرتبطة بالحرب على غزة. لم تكن هذه الحملة امتدادًا كلاسيكيًا لحركات المقاطعة الاقتصادية، بل جاءت بصيغة جديدة تعتمد على الفنان الفرد، وعلى أدوات رقمية قادرة على التأثير العابر للحدود دون الحاجة إلى قرارات حكومية.

بدأت الفكرة بدعوة بسيطة لكنها حادة: على الفنانين سحب موسيقاهم أو حجبها عن إسرائيل، ورفض المشاركة في أي فعاليات فنية مرتبطة بها.

خلال أسابيع قليلة، تحولت الدعوة إلى حركة عالمية، انضم إليها مئات الفنانين، قبل أن يتجاوز العدد ألف مشارك بحلول عام 2026، بين موسيقيين وشركات إنتاج ومنصات مستقلة. هذا التوسع السريع كشف عن تحوّل عميق في وعي قطاع الفن، الذي لم يعد يرى نفسه مساحة محايدة، بل كفاعل سياسي وثقافي قادر على ممارسة الضغط.

تعتمد الحركة على آلية تقنية تُعرف بـ“الحجب الجغرافي” (Geo-blocking)، حيث يستطيع الفنان تقييد الوصول إلى أعماله في مناطق محددة. وهكذا، تحولت منصات مثل Spotify وApple Music إلى أدوات مقاطعة مباشرة، إذ لم يعد الجمهور في بعض المناطق قادرًا على الوصول إلى محتوى فنانين مشاركين في الحملة.

هذه الوسيلة، رغم بساطتها، أعادت تعريف العلاقة بين الفنان والجمهور، وفتحت بابًا جديدًا لما يمكن تسميته “المقاطعة الرقمية الفردية”.

لكن أهمية الحركة لا تكمن فقط في أدواتها، بل في رمزيتها. فالموسيقى، التي طالما اعتُبرت لغة عالمية تتجاوز السياسة، أصبحت هنا أداة مواجهة.

الحملة لا تستهدف أرباحًا مباشرة بقدر ما تسعى إلى ضرب “القوة الناعمة”، أي الصورة الثقافية التي تحاول الدول ترسيخها عالميًا. ومن هذا المنطلق، فإن حرمان دولة ما من حضورها الفني العالمي يُعد شكلًا من أشكال العزل الرمزي، الذي قد يكون تأثيره طويل الأمد.

ومع تطور الحركة في 2026، خرجت من إطارها الرقمي إلى فضاء أكثر وضوحًا سياسيًا. فقد قادت دعوات لمقاطعة فعاليات موسيقية دولية، أبرزها Eurovision Song Contest 2026، حيث وقع أكثر من ألف فنان على بيانات تطالب باستبعاد إسرائيل من المشاركة.

هذه الخطوة لم تكن مجرد احتجاج، بل محاولة لفرض معايير أخلاقية موحدة على الساحة الفنية العالمية، خاصة في ظل مقارنات مع قرارات سابقة طالت دولًا أخرى.

ورغم الزخم الكبير، تواجه الحركة تحديات واضحة. فالتأثير الاقتصادي المباشر لا يزال محدودًا مقارنة بالمقاطعات التجارية، كما أن جزءًا من الصناعة الموسيقية العالمية لم ينخرط فيها، إما لأسباب سياسية أو تجارية. إضافة إلى ذلك، تعرّض بعض الفنانين المشاركين لضغوط وانتقادات، ما يعكس حساسية التداخل بين الفن والسياسة.

مع ذلك، يصعب تجاهل ما حققته No Music for Genocide خلال فترة قصيرة. فقد نجحت في نقل المقاطعة من مستوى المؤسسات إلى الأفراد، ومن الاقتصاد إلى الثقافة، ومن الشارع إلى المنصات الرقمية. والأهم أنها طرحت سؤالًا جديدًا على الفن العالمي: هل يمكن للموسيقى أن تبقى محايدة أمام الإبادة؟

