بينيت وآيزنكوت يتقدمان على نتنياهو في استطلاع لرئاسة الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، تراجعًا نسبيًا في موقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقارنة بعدد من أبرز منافسيه، في وقت يبرز فيه تحالف سياسي ناشئ قد يعيد رسم خريطة التوازنات الحزبية قبيل أي انتخابات مقبلة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “لازار” ونشرت نتائجه صحيفة “معاريف”، فإن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت يتفوق على نتنياهو في تفضيلات الجمهور لمنصب رئاسة الحكومة، حيث اعتبره 46% الأنسب، مقابل 41% لنتنياهو، فيما عبّر 13% عن عدم حسم موقفهم.

كما أظهرت النتائج تفوقًا آخر لصالح رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، الذي حصل على تأييد 44% من المستطلعين، مقابل 42% لنتنياهو، مع بقاء 14% دون رأي محدد. وعند المقارنة المباشرة بين آيزنكوت وبينيت، تقاربت النسب بشكل لافت، حيث حصل الأول على 33% مقابل 32% للثاني، بينما بقيت نسبة كبيرة (35%) في خانة المترددين.

ويأتي هذا الاستطلاع في أعقاب إعلان اندماج حزب “بينيت 2026” مع حزب “هناك مستقبل” بقيادة زعيم المعارضة يائير لابيد، ضمن إطار سياسي جديد يحمل اسم “معا”، استعدادًا لخوض الانتخابات العامة المقررة مبدئيًا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفق النتائج، يتصدر حزب “معا” المشهد الحزبي بحصوله على 28 مقعدًا في الكنيست، متقدمًا على حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو الذي نال 26 مقعدًا، في سابقة هي الأولى منذ أشهر طويلة.

ورغم هذا التقدم، لا تزال المعارضة عاجزة عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، إذ أشار الاستطلاع إلى حصولها على 60 مقعدًا، مقابل 50 لمعسكر نتنياهو، و10 مقاعد للأحزاب العربية، ما يبقي المشهد مفتوحًا على احتمالات معقدة.

ويُذكر أن النظام السياسي في إسرائيل لا يعتمد الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، بل يُكلف بتشكيل الحكومة من ينجح في حشد دعم 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 عضوًا في الكنيست.

في المقابل، تتصاعد الانتقادات لمواقف بينيت ولابيد الرافضة للتحالف مع الأحزاب العربية، رغم الحاجة العددية لذلك. وكانت أكثر من 80 منظمة سلام عربية ويهودية قد دعت إلى إشراك المجتمع العربي في أي صيغة سياسية مستقبلية، معتبرة أن استبعاده يقوّض فرص الوصول إلى تسوية شاملة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن أي ائتلاف حكومي محتمل سيظل مرهونًا بقدرة القوى السياسية على تجاوز خطوطها الحمراء، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع الأحزاب العربية، التي قد تمثل بيضة القبان في تشكيل الحكومة المقبلة.