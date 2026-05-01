إيران تقدم مقترحا جديدا للتفاوض مع أمريكا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران قدّمت عرضًا جديدًا عبر باكستان، في محاولة لإحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، الجمعة، أن إيران أرسلت مساء الخميس 30 أبريل/نيسان مسودة نهائية للمحادثات إلى الجانب الباكستاني، الذي يلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن. ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل مضمون هذا العرض.

وكانت طهران قد سلّمت إسلام آباد، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مقترحًا يتضمن شروطها لوقف الحرب، بهدف نقله إلى الإدارة الأمريكية.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية سابقة، أبدت طهران استعدادها للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، لكنها اشترطت تأجيل مناقشة ملفها النووي إلى ما بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو الطرح الذي لم يحظَ بقبول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعود جذور التصعيد إلى 28 فبراير/شباط، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/نيسان، أعلن الطرفان التوصل إلى هدنة مؤقتة، في خطوة تمهيدية نحو اتفاق شامل.

وفي 11 أبريل/نيسان، استضافت باكستان جولة محادثات بين الجانبين، غير أنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن تمديد الهدنة بطلب من إسلام آباد، دون تحديد سقف زمني واضح